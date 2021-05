Torlos gegen Zwickau: Hansa lässt im Aufstiegsrennen Punkte liegen

Dämpfer für Hansa im Aufstiegsrennen: Im vorletzten Heimspiel der Saison gegen den FSV Zwickau sind die Rostocker am Sonnabend nach einer enttäuschenden Vorstellung nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. Trotz der liegengelassenen Punkte bleibt die Mannschaft von Trainer Jens Härtel, die seit nunmehr vier Spielen zu Hause nicht gewonnen hat, Tabellenzweiter und hat alles weiter selbst in der Hand. Defensivmann Jan Löhmannsröben kassierte seine zehnte Gelbe Karte und fehlt am kommenden Sonnabend im letzten Auswärtsspiel gegen Unterhaching. Anzeige

Vor dem Stadion hatten sich, wie schon beim Spiel gegen Ingolstadt (1:1), Fans versammelt, um ihre Mannschaft akustisch zu unterstützen. Hansa startete gegen die auswärtsstarken, aber seit bis dahin sechs Spielen sieglosen Westsachsen (nur vier Auswärtsniederlagen) mit der gleichen Elf wie am Dienstag gegen die Oberbayern. Nach neun Minuten hätte Pascal Breier schon ein Zeichen setzen können, doch nach gutem Verhoek-Zuspiel in die Tiefe vergab der Hansa-Stürmer die erste Top-Möglichkeit in diesem Ostduell aus neun Metern leichtfertig. Wenig später verfehlte Breier mit einem Rechtsschuss aus der Distanz das von Ex-Hanseat Johannes Brinkies gehütete Gästetor knapp (13.).

Bilder vom Spiel aus der 3. Liga: Hansa Rostock - FSV Zwickau Jan Löhmannsröben (l.) und Damian Roßbach (r.) nehmen den Zwickauer Ronny König im Luftduell in die Zange. ©

Mit Ausnahme der beiden Breier-Aktionen hatten zwingende Torszenen auf dem sandigen und holprigen Untergrund im Ostseestadion Seltenheitswert. Rostocks Keeper Kolke musste auf der anderen Seite bis dahin überhaupt nicht eingreifen. Nach einer Omladic-Ecke versuchte es Verhoek per Kopf, doch Brinkies bereinigte gegen ihn und Riedel die Situation (25.). Den ersten nennenswerten Abschluss für Zwickau setzte Torjäger König nach einer halben Stunde per Kopf knapp neben den Pfosten. Glück für die Rostocker, denen es gegen laufstarke Gäste an Ideen, Durchschlagskraft und Präzision fehlte. Trainer Härtel war mit der Vorstellung seiner Elf erkennbar unzufrieden.

In der Schlussphase des ersten Durchgangs zogen die Rostocker das Tempo noch mal an und hatten eine weitere Möglichkeit. Doch der gut platzierte Schuss von Bahn wurde von einem Zwickauer abgeblockt (44.). Bei der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff verletzte sich Kolke und musste behandelt werden, bevor er in die Kabine humpelte. In der Pause verbreitete Hansas verletzter Mittelfeldmann Maurice Litka derweil bei „Magentasport“ Zuversicht: „So müssen wir weitermachen, dann bin ich mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen.“

Erleichterung nach dem Wechsel bei Hansa: Ersatzkeeper Luis Klatte hatte sich in der Pause zwar warmgemacht, aber Kapitän Kolke konnte weiterspielen. Vorne machte Hansa Druck: Scherff (50.), Neidhart und im Nachsetzen Riedel (51.) brachten den Ball aber nicht im Zwickauer Tor unter. Im Gegenzug parierte Kolke eine direkte Ecke. Es blieb ein offenes Spiel, während vor dem Ostseestadion Fans Feuerwerk zündeten.

Auf dem Rasen blieb der vom Anhang erhoffte große Knall aus. Verhoeks Kopfball bereitete FSV-Torwart Brinkies keine Mühe (70.). Es war der erste Abschluss der Rostocker nach dem vielversprechenden Start in die zweite Halbzeit, die Zwickau in der Schlussphase zu zehnt bestreiten musste. Frick sah nach einem Foul in der 85. Minute Gelb-Rot. Hansa konnte die Überzahl nicht nutzten, in der dritten Minute der Nachspielzeit vergab der eingewechselte Sonnenberg noch eine Großchance zum Siegtor. Am kommenden Sonnabend geht es für Hansa weiter bei Absteiger Unterhaching.