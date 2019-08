Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 0:1 gegen Sonnenhof Großaspach

Direkt nach der 0:1 (0:0)-Niederlage daheim gegen die SG Sonnenhof Großaspach gab es Pfiffe für die Drittliga-Kicker vom FC Hansa Rostock. Die Elf von Trainer Jens Härtel musste am fünften Spieltag bereits die dritte Saisonniederlage hinnehmen. Damit ist der Fehlstart mit vier Punkten aus fünf Spielen perfekt.

Gegen Sonnenhof Großaspach gab Neuzugang John Verhoek im Angriff sein Debüt. Er zeigte gute Ansätze, doch große Akzente konnte der Niederländer nicht setzen. Er bekam auch nicht die nötigen Bälle aus dem Mittelfeld, das vor allem in der Zentrale enttäuschte. Wie die Rostocker Profis gegen die Schwaben in Form waren, erfahrt Ihr in unserer Einzelkritik.