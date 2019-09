Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 1:1 gegen den FSV Zwickau

Nicht mal eine Minute war gespielt und das Ostseestadion jubelte. Pascal Breier hatte für Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock nach handgestoppten 58 Sekunden getroffen. Zum dritten Sieg in Folge reichte es dennoch nicht. Die Rostocker trennten sich am Sonntag mit 1:1 (1:0) im Ostduell vom FSV Zwickau. Fabio Viteritti hatte für die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel den Ausgleich markiert.

Nach furiosen Anfangsminuten kam dem FC Hansa im weiteren Verlauf der Partie die Spielfreude abhanden. Die Elf von Trainer Jens Härtel agierte meistens zu ungenau im Spiel nach vorn. Kurz vor dem Ende hatte der eingewechselte Rasmus Thellufsen Pedersen noch die Chance auf den Sieg, aber er scheiterte an Zwickaus Keeper Johannes Brinkies. Wie die Rostocker Profis insgesamt in Form waren, erfahrt Ihr in unserer Einzelkritik.