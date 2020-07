Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 2:4 beim Chemnitzer FC

Kein Happy-End zum Saisonabschluss für den FC Hansa Rostock: Der Fußball-Drittligist unterlag am Sonnabend mit 2:4 (0:0) beim Chemnitzer FC. Die Rostocker hatten am letzten Spieltag noch die Chance auf den Aufstiegsrelegationsrang. Da die Konkurrenz aus Ingolstadt und Duisburg jedoch nicht mitspielte, verpuffte diese Hoffnung. Bitter für Gegner Chemnitz: Der CFC stieg trotz des Erfolgs in die Regionalliga ab.