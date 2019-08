Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 1:0 gegen Preußen Münster

Das war wichtig: Der FC Hansa hat sein Heimspiel gegen den SC Preußen Münster mit 1:0 (0:0) gewonnen. Vor 11400 Zuschauern im Ostseestadion erlöste der starke Aaron Opoku die Rostocker mit seinem Treffer zum 1:0 in der 76. Spielminute. Die Elf von Trainer Jens Härtel setzte nach dem 2:2 in Ingolstadt in der Vorwoche damit den Aufwärtstrend fort und verließ mit ihrem zweiten Saisonsieg die Abstiegsplätze in der 3. Fußball-Liga.