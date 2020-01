Hansa Rostock: Jonas Hildebrandt vor dem Abflug

Ohne Jonas Hildebrandt hat Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock am Sonntagvormittag den Abflug ins Trainingslager nach Belek (Türkei) gemacht. Der 23-Jährige hat nach Vereinsangaben um Freistellung gebeten. Er befindet sich derzeit in Gesprächen mit einem anderen Verein. Der neue Klub des Mittelfeldspielers soll aus der Nähe von Hildebrandts Geburtsort Frankfurt (Oder) kommen und ein ambitionierter Regionalligist sein. Nach SPORTBUZZER-Informationen gilt der FC Energie Cottbus als heißer Kandidat auf eine Verpflichtung des Freistoßspezialisten. Der Drittliga-Absteiger führt zur Winterpause die Regionalliga Nordost an.