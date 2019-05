Hansa Rostock schnappt sich Elsamed Ramaj

Ramaj, der in Albanien geboren wurde, war für den Nachwuchs des Wuppertaler SV einige Male in der A-Junioren-Bundesliga West aktiv. Über den WSV schaffte der Offensivmann 2015 in der Oberliga Westfalen auch den Sprung in den Männerbereich. Nach weiteren Stationen bei den Oberligisten SV Westfalie Rhynern und TSG Spröckhövel wechselte der Linksfuß zur Spielzeit 2018/19 zum 1. FC Kaan-Marienborn. Den Abstieg aus der Regionalliga West konnte Ramaj nicht verhindern, aber zehn Treffer in 31 Ligaspielen erzielen.