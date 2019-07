Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 2:1 gegen den FC Bayern München II

Eine gewisse Erleichterung war im Ostseestadion war schon zu spüren. Nach den beiden sieglosen Partien zum Auftakt gegen Viktoria Köln (3:3) und dem Halleschen FC (0:1) standen die Hanseaten schon ein wenig unter Druck, punkten zu müssen. Ansonsten wäre es schon zu Beginn der Spielzeit ein wenig unruhig an der Ostsee geworden. Wie die Rostocker Spieler gegen die Bayern in Form waren, erfahrt Ihr in unserer Einzelkritik.