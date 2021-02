Joker Philip Türpitz schießt Hansa Rostock zum Sieg

Besser geht’s nicht: Mit einem Tor in der Nachspielzeit schoss Neuzugang Philip Türpitz den FC Hansa im Verfolgerduell gegen den Aufsteiger SC Verl zu einem dramatischen 3:2 (0:2)-Heimerfolg. Es ist das erste Mal überhaupt, dass Hansa fünf Spiele in Serie gewinnen konnte. Den 0:2-Pausenrückstand hatten John Verhoek (55.) und Nik Omladic (59.) mit einem Doppelschlag ausgeglichen. „Das war ein Einstand nach Maß für mich. Aber das Tor und der Sieg sind durch eine extrem gute Mannschaftsleistung entstanden“, freute sich der Matchwinner, der erst am Montag aus Sandhausen gekommen ist. Hansa ist jetzt Zweiter, punktgleich mit Spitzenreiter Dynamo Dresden. Anzeige

Bei eisigen Temperaturen legten die Rostocker einen Fehlstart hin. Wie vor zehn Tagen gegen Saarbrücken (4:2) gerieten sie wieder früh in Rückstand und wieder machte Sonnenberg dabei eine unglückliche Figur. Der Innenverteidiger, der gegen die Saarländer schwer gepatzt hatte, stieg im Strafraum ungestüm ein und brachte Rabihic zu Fall – ein klarer Elfmeter für die Gäste. Routinier Janjic trat an und versenkte den Ball links unten zum 0:1 (4.). Kolke ahnte die Ecke, kam aber nicht mehr heran. Ein früher Schock für die Härtel-Elf, die in der Defensive zunächst ganz schlecht sortiert war. Das hätte der 34-jährige Janjic fast noch mal bestraft. Verls Torjäger zog von der Strafraumgrenze ab, doch Kolke war zur Stelle (6.).

Bilder zum Spiel in der 3. Liga: Hansa Rostock - SC Verl Lion Lauberbach (v.) steigt hier zum Kopfball gegen Verls Keeper Robin Brüseke hoch. ©

Nach der turbulenten Anfangsphase beruhigte sich das Spiel, doch die zweitbeste Offensive der Liga sorgte weiter für viel Beschäftigung in der Rostocker Abwehr. Mitte der ersten Halbzeit wurden dann aber auch die Rostocker erstmals gefährlich. Zunächst wurde ein Verhoek-Schuss geblockt (22.), danach sprang Lauberbach am Fünfmeterraum höher als Keeper Brüseke, der Kopfball landete am Pfosten (23.).

Vor allem Bahn versuchte das Hansa-Spiel weiter nach vorne zu verlagern. Der Mittelfeldmann war nach seiner Gelb-Sperre ebenso wieder von Anfang an dabei wie Löhmannsröben; auch Lauberbach durfte starten. Breier, Rother und Roßbach, gegen Saarbrücken erste Wahl, blieben draußen. Auch die Neuzugänge Türpitz und Schwede nahmen zunächst auf der Bank Platz und mussten von dort aus mit ansehen, wie Hansa die erste „Hundertprozentige“ vergeigte.

Nach Lauberbach-Flanke, die Farrona Pulido im Zentrum geschickt durchließ, musste Neidhart aus drei Metern nur noch einköpfen, doch der Ball flog über das Tor (31.).

Hansas Fahrlässigkeit vor dem Gehäuse wurde bestraft, denn der Sportclub blieb weiter gefährlich. Bei einem Konter war es ausgerechnet ein gebürtiger Rostocker im Verler Trikot, der das 0:2 einleitete: Philipp Sander, der einst beim Rostocker FC und im Hansa-Nachwuchs spielte, prüfte mit einem Rechtsschuss Kolke. Der Keeper parierte glänzend, doch den Abbraller versenkte Schikowski unbedrängt zum 0:2 (38.). Die Vorentscheidung kurz vor dem Pausenpfiff?

Damit wollte sich Härtel nicht abfinden. Was dann kam, gab es zumindest bei Hansa in einem Ligaspiel noch nie: Der Trainer brachte zum Wiederanpfiff nach der Pause mit den beiden Neuen Türpitz und Schwede sowie Omladic und Rother gleich vier (!) frische Spieler. Und der Effekt blieb nicht aus: Nach Rhein-Flanke gelang Verhoek aus fünf Metern per Kopf das Anschlusstor (55.). Hansa war wieder im Spiel und blieb am Drücker: Vier Minuten nach dem 1:2 zog Omladic aus gut 20 Metern flach ab und düpierte SC-Keeper Brüseke – 2:2 (59.).

Jetzt war das Spiel wieder völlig offen, und in der Nachspielzeit wurde es dramatisch. Zunächst hatte Hansa Glück, als Kolke gegen Putaro rettete – und dann traf Türpitz per Distanzschuss nach einem Konter.