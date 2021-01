Verhoek trifft - Hansa bleibt oben dran

Der FC Hansa hat zum Auftakt des neuen Fußball-Jahres gleich mal ein Zeichen gesetzt, dass mit den Rostockern im Aufstiegsrennen zu rechnen ist. Im vorletzten Hinrundenspiel landete die Mannschaft von Trainer Jens Härtel im leeren Ostseestadion einen 1:0 (0:0)-Arbeitsssieg gegen die SpVgg Unterhaching und bleibt damit in der 3. Liga oben dabei. Den Treffer zum achten Saisonsieg erzielte Mittelstürmer John Verhoek kurz nach der Halbzeitpause (55.). Anzeige

Hansa startete mit beiden Winterneuzugängen: Simon Rhein (kam aus Nürnberg) und Lion Lauberbach (Kiel) hatten Härtel in ihren ersten Trainingstagen in Rostock überzeugt und gaben ihr Debüt im Hansa-Trikot. Die Rostocker waren auf dem holprigen Fußball-Acker im leeren Ostseestadion zunächst das dominante Team und hatten auch die erste ganz dicke Chance zur Führung: Nach tollem Anspiel von Verhoek in den Strafraum zog Omladic aus kurzer Distanz ab, doch Haching-Keeper Kroll war auf dem Posten (13.).

Es blieb erst mal die einzige nenneswerte Möglichkeit im Duell der einstigen Bundesligisten, das weitgehend zwischen den beiden Strafräumen stattfand. Die Unterhachinger, die in den letzten sechs Spielen nur ein Mal als Verlierer vom Platz gegangen waren (0:1 gegen Dresden), waren im Spiel nach vorn nun etwas mutiger und hielten Hansa hinten erfolgreich vom Tor fern. Der Härtel-Elf fehlte es in dieser Phase an Ideen, um vor dem Gäste-Tor für Gefahr zu sorgen.

Als beide Mannschaften gedanklich fast schon in der Halbzeitpause waren, hatte Verhoek wie aus dem Nichts doch noch die Chance zum Führunstor. Der Niederländer hatte freie Bahn, zog mit links von der Strafraumgrenze ab, verfehlte aber das Tor der Unterhachinger. Der zweite Hochkaräter für Hansa in einem hart geführten Drittligaspiel. "Da muss einfach ein Ball rein", ärgerte sich Hansa-Co-Trainer Ronny Thielemann, dessen Hachinger Kollege einst für Hansa in der 2. Liga stürmte: Robert Lechleiter, der Assistent von Cheftrainer Arie van Lent.

Bei Dauerregen hatten die Gäste die erste gute Offensivaktiion der zweiten Halbzeit: Als Schwabl sich auf der rechten Seite durchsetzte un den Ball flach nach innen flankte, packte Hansa-Keeper Kolke energisch zu und entschärfte die gefährliche Situation (49.). Das Nord-Süd-Duell blieb bei immer schwieriger werdenden äußeren Bedingungen weiter nichts für Fußball-Feinschmecker.

Doch plötzlich schlug Hansa dann doch zu: Neidhart hatte auf der rechten Seite alle Zeit der Welt, sich den Ball zur Flanke zurechtzulegen, und das nahm der Defensivmann dankbar an. Neidhart zirkelte die Kugel auf den Kopf von Neidhart, der höher sprang als Schwabl und den Ball zum 1:0 im Tor unterbrachte. Der sechtse Saisontreffer des Niederländers, der angesichts des Chancenplus' vor der Pause für Hansa durchaus verdient war.

Die Rostocker zogen sich anschließend weit zurück und lauerten auf Umschaltsituationen. Hinten ließen sie nichts anbrennen, weil Unterhaching auch nach nach dem Rückstand offensiv nicht viel zu bieten hatte. Die Härtel-Elf zeigte kaum noch Initiative und wurde dafür fast noch bestraft, als Dombrowka aus dem Fünfmeterraum zum Schuss kam, den Ball aber über das Tor drosch. In der Nachspielzeit hätte Neuzugang Rhein den Deckel draufmachen können, doch sein Kopfball nach Bahn-Flanke verunglückte völlig. Hansa brachte den knappen Sieg nach fünf Minuten Nachspielzeit schließlich mühsam nach Hause und will am nächsten Sonnabend beim Hinrundenfinale in Lübeck nachlegen.