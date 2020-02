1:1 gegen Unterhaching: Stroh-Engel verhindert Hansa Rostocks Heimsieg

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat am Sonnabend den Heimsieg gegen die SpVgg Unterhaching (jetzt 40 Punkte) verpasst. Gegen den Tabellendritten musste sich die Elf von Trainer Jens Härtel mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben. Die Rostocker Führung durch Nico Neidhart (60.) konterte Hachings Joker Dominik Stroh-Engel in der 79. Minute. Durch das Unentschieden rutschte der FCH (jetzt 32 Punkte) auf den zehnten Rang ab.

In der ersten Hälfte boten beide Mannschaften den 10.981 Zuschauern im Ostseestadion nur wenige Höhepunkte. Glück hatte Hansa in der 18. Minute. Hachings Knipser Stephan Hain brachte den Ball im Rostocker Kasten unter. Allerdings wurde der Treffer wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht anerkannt. Die Hausherren hatten zwar mehr Ballbesitz als die Oberbayern, machten daraus aber zu wenig. Die gefährlichste Aktion des FCH ereignete sich durch Aaron Opoku (39.). Der Flügelflitzer schob den Ball nach Ablage von Pascal Breier hauchdünn am Tor der Gäste vorbei. Kurz vor dem Pausenpfiff parierte Hansa-Keeper Markus Kolke noch einen Fernschuss von Gästestürmer Felix Schröter (45.).