Drama in der Nachspielzeit: Hansa verpasst Sieg gegen Wiesbaden

Rostock. Dieses Mal hat das viel beschworene Matchglück am Ende gefehlt – ein Elfmetergeschenk reichte Hansa nicht zum Sieg. Im Spitzenspiel gegen Zweitligaabsteiger SV Wehen Wiesbaden kamen die Rostocker am Mittwochabend nicht über ein leistungsgerechtes 1:1 (0:0) hinaus. Weil auch Verfolger Ingolstadt zeitgleich in Lübeck patzte (1:1), bleibt die Elf von Trainer Jens Härtel aber mit zwei Punkten Vorsprung vorn. Bentley Baxter Bahn hatte Hansa im Ostseestadion mit einem umstrittenen Handelfmeter in Führung geschossen (51.), in einer hektischen Schlussphase traf Florian Carstens zum Ausgleich in der Nachspielzeit (90.+6).

