Hansa Rostock verstärkt Offensive mit Nik Omladic

Rostock. Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat seine schwächelnde Offensive personell noch einmal verstärkt. Mittelfeldspieler Nik Omladic wechselt vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth wechselt an die Ostseeküste. Beim FC Hansa erhält er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. „Mit Nik haben wir einen technisch starken und erfahrenen Zweitligaspieler verpflichten können, der im zentralen Mittelfeld sowie auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann“, sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

Der 30 Jahre alte Slowene, der sechs Länderspiele für sein Heimatland bestritt, bringt die Erfahrung von 80 Zweitligaspielen (fünf Tore) für Eintracht Braunschweig und Greuther Fürth mit. Zudem lief er 167 Mal für NK Olimpjia Lubljana und NK Rudar Velenje in Sloweniens erster Liga auf und erzielte dabei 27 Treffer. „Ich freue mich sehr, für einen Traditionsverein wie Hansa zu spielen - mit dem tollen Stadion und der großen Unterstützung durch die vielen Fans. Ich hoffe, der Mannschaft weiterhelfen zu können", sagt Omladic, der in Fürth seinen bis noch bis Sommer 2020 laufenden Vertrag aufgelöst hat. Über die Ablösesumme vereinbarten der FCH und die Spielvereinigung stillschweigend. Der Marktwert des Blondschopfs wird beim Online-Portal transfermarkt.de auf 400.000 Euro beziffert.

Vor Omladic hatten die Rostocker Ende vergangener Woche in Osman Atilgan einen weiteren offensiven Spieler geholt. Der 20 Jahre alte Angreifer ist für ein Jahr vom Zweitligisten Dynamo Dresden ausgeliehen. Mit den Verpflichtungen besserten die Hanseaten in der Offensive, die mit sieben Toren in sechs Ligaspielen noch ein wenig schwächelt.