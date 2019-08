Hansa Rostock vor Ausleihe von Osman Atilgan

Fußball-Drittligist FC Hansa ist auf der Suche nach Verstärkung offenbar fündig geworden. Nach OZ-Informationen will der Fußball-Drittligist Osman Atilgan von Dynamo Dresden ausleihen. Der 20-jährige Angreifer, der sowohl zentral als auch auf beiden Außenbahnen stürmen kann, steht beim Fußball-Zweitligisten aus Sachsen noch bis 2021 unter Vertrag.

Am Dienstag war der gebürtige Oldenburger mit türkischen Wurzeln mit seinem Berater, Ex-Bundesliga-Torwart Stefan Brasas, im Ostseestadion – offenbar um mit Hansa-Sportvorstand Martin Pieckenhagen letzte Details zu klären. Beim Hansa-Training war Atilgan, der in der vergangen Saison für Dynamo Dresden zehn Zweitliga-Spiele machte, in dieser Saison aber noch nicht zum Einsatz kam, noch nicht mit von der Partie. Nach OZ-Informationen soll sein Wechsel morgen verkündet werden.