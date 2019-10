3. Liga im Liveticker: 1. FC Madeburg gegen Hansa Rostock

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss seine Sinne wieder für die 3. Liga schärfen. Nach dem ungefährdeten Einzug ins Landespokal-Achtelfinale (6:0 in der 3. Runde gegen den Verbandsligisten Güstrower SC) steht für die Ostseestädter am Sonnabend (14 Uhr) das brisante Ostduell beim 1. FC Magdeburg (9. Platz/16 Punkte) an. Die Rostocker (10./16) haben die Möglichkeit mit einem Erfolg am Tabellennachbarn vorbeizuziehen.