3. Liga im Liveticker: 1. FC Magdeburg - Hansa Rostock

Am 12. Spieltag gastiert Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock beim 1. FC Magdeburg. Anpfiff in der MDCC-Arena ist um 19 Uhr. Die Rostocker (9. Platz/16 Punkte) hatten am vergangen Wochenende gegen Dynamo Dresden (1:3) das Nachsehen. Die Ostseestädter wollen gegen den FCM wieder siegen. Die Gastgeber aus Sachsen-Anhalt (19. Platz/8 Punkte) brauchen dringend Zählbares um sich aus dem Keller der Tabelle zu befreien. Zuletzt blieben auch die Magdeburger sieglos. Die letzten drei Begegnungen der Traditionsklubs endeten erfolgreich für den FC Hansa. Das Ostduell verspricht jede Menge Spannung.

Anzeige