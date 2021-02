3. Liga im Liveticker: Salger an die Latte - Glück für Hansa in München

Topspiel in der 3. Liga: Der FC Hansa Rostock (3. Platz/38 Punkte) ist am Sonnabend (Anstoß: 14 Uhr) beim TSV 1860 München (4./37) zu Gast. Die Duelle zwischen beiden Teams waren in der Vergangenheit immer sehr eng. Ohne seinen Defensivspezialisten Julian Riedel wird der FCH bei den Löwen antreten. Wie die Begegnung enden wird, erfahrt ihr im Liveticker vom SPORTBUZZER.