3. Liga im Liveticker: Bayern München II gegen Hansa Rostock

Der Pflichtspiel-Start ins Jahr gegen den Halleschen FC (1:0) vor einer Woche glückte für Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock (9. Platz/31 Punkte). Hat die Elf von Trainer Jens Härtel das Zeug, nachlegen? Am Sonnabend (14 Uhr) gastieren die Rostocker, per Flugzeug am Freitag angereist sind, beim FC Bayern München II (15./22). Der SPORTBUZZER ist vor Ort und berichtet via Liveticker.