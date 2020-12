3. Liga im Liveticker: FSV Zwickau - FC Hansa Rostock

Hier läuft der Ticker:

Am Sonntag um 14 Uhr gastiert Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock beim FSV Zwickau. Die Härtel-Elf will ihre Negativ-Serie von drei verlorenen Spielen in Folge beenden und in der letzten Partie des Jahres einen Sieg einfahren. Dabei muss die Kogge jedoch auf einige Akteure verzichten: Maurice Litka zog sich im letzten Spiel einen Kreuzbandriss zu und fällt für den Rest der Saison aus. Auch Topscorer John Verhoek muss aufgrund seiner fünften Gelben Karte pausieren. Ob der FC Hansa dennoch drei Punkte einfahren kann erfahrt ihr hier im SPORTBUZZER-Liveticker.