3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock führt in Zwickau

Ganze 82 Tage haben die Fans des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock auf das nächste Pflichtspiel warten müssen. Am 9. März gab es souveränen 3:0-Erfolg im Ostseestadion gegen Eintracht Braunschweig. Danach begann die Coronakrise in Deutschland, der Spielbetrieb wurde für mehrere Monate unterbrochen.

Nach der 1. und 2. Bundesliga in den vergangenen beiden Wochen, steigt an diesem Wochenende auch die 3. Liga wieder in den Wettbewerb ein. Alle Partien finden ohne Zuschauer statt. Für den FC Hansa (8. Platz/41 Punkte) geht es am Sonnabend auswärts zum abstiegsbedrohten FSV Zwickau (17./32). Anpfiff in der GGZ-Arena ist um 14 Uhr. Der SPORTBUZZER begleitet das Spiel via Liveticker.