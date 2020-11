3. Liga im Liveticker: Breier verpasst Ausgleich für Hansa Rostock

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock (5. Platz/15 Punkte) gastiert am Sonnabend beim Halleschen FC (15./9). Anpfiff des Ost-Duells ist um 14 Uhr. Die Härtel-Elf will nach der coronabedingten Zwangspause weiter oben angreifen und die Serie von sechs ungeschlagenen Ligapartien ausbauen. Die Kicker aus Sachsen-Anhalt hingegen wollen raus aus der Abstiegsregion und streben gegen Hansa ihren zweiten Saisonsieg an. Der SPORTBUZZER tickert die Begegnung für euch live aus dem Stadion:

