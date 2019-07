3. Liga im Liveticker: Tempo bei HFC gegen Hansa Rostock lässt nach

Ostduell am 2. Spieltag in der 3. Liga: Der FC Hansa Rostock (8. Platz/1 Punkt) ist am Sonnabend (Anpfiff: 14 Uhr) beim Halleschen FC (17./0) zu Gast. Beide Mannschaften verpassten es am vergangenen Wochenende mit einem Erfolgserlebnis in die neue Drittliga-Spielzeit zu starten. Während der FCH vor heimischer Kulisse beim 3:3 gegen Aufsteiger Viktoria Köln eine 3:0-Führung verspielte, unterlag der HFC mit 0:1 beim KFC Uerdingen.