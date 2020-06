3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern

Der kräftezehrende Schlussspurt in der 3. Liga ist mittlerweile am 35. Spieltag angekommen. Der FC Hansa Rostock (5. Platz/55 Punkte) empfängt am Dienstagabend um 20.30 Uhr den 1. FC Kaiserslautern (11./47). Während sich die Hausherren noch mitten im Aufstiegskampf befinden, hat sich der FCK am vergangenen Wochenende mit dem 4:0-Erfolg über den KFC Uerdingen wohl von letzten Abstiegssorgen befreit. Das Hinspiel gewannen die Lauterer mit 2:0 auf dem Betzenberg.