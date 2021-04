3. Liga im Liveticker: Hansa startet mit Türpitz gegen Magdeburg

Macht der FC Hansa Rostock (2. Platz/58 Punkte) den nächsten Schritt in Richtung Zweitliga-Aufstieg? Die Mecklenburger erwarten am Sonnabend (Anpfiff: 14 Uhr) den formstarken 1. FC Magdeburg (16./34) im Ostseestadion. Die Gäste haben aus den vergangenen fünf Spielen 13 Punkte geholt (vier Siege, ein Remis). Aber auch Hansa ist gut in Schuss, verlor keine einzige Rückrundenpartie. Wie das Ostduell enden wird, erfahrt ihr im Liveticker vom SPORTBUZZER.

