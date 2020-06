3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock sorgt vor der Pause für klare Verhältnisse

1. Platz: Thomas Doll (l.) - 17 Jahre, 04 Monate, 18 Tage - Debüt am 27.08.1983 gegen die BSG Stahl Riesa (3:1) ©

Nach drei Siegen in Folge ist der FC Hansa Rostock (6. Platz/51 Punkte) mittendrin im Aufstiegskampf der 3. Liga. Für die Elf von Trainer Jens Härtel steht am Mittwochabend (20.30 Uhr) ein Charaktertest an. Die Ostseestädter empfangen den seit vergangenem Wochenende abgestiegenen FC Carl Zeiss Jena. Im Hinspiel erlebten die Rostocker eine böse Überraschung und verloren mit 1:3 gegen das Schlusslicht. Der FCH dürfte gewarnt sein.