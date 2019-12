3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock gegen Chemnitzer FC

Beim Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock (12. Platz/25 Punkte) geht es momentan auf und ab. Die Kogge lässt in der 3. Liga die Konstanz vermissen und befindet sich aktuell in einer schwierigen Phase. Zuletzt gab es vier Niederlagen aus fünf Partien. Dem negativen Trend wollen die Ostseestädter am Sonnabend (14 Uhr) im Heimspiel gegen den Chemnitzer FC (17. Platz/17 Punkte) entgegensteuern.