3. Liga im Liveticker: Hartmann legt nach - 2:0 für Dynamo bei Hansa

Nach mehr als vier Jahren treffen der FC Hansa Rostock (4. Platz/16 Punkte) und die SG Dynamo Dresden (6./16) in der 3. Liga aufeinander. Viele Duelle zwischen beiden Ostrivalen hatten es in der Vergangenheit in sich, vor allem auch, weil die Fan-Unterstützung groß war. Allerdings findet die Partie diesmal ohne Zuschauer statt. Der SPORTBUZZER begleitet die Begegnung im Ostseestadion mit einem LIveticker. Um 14 Uhr erfolgt der Anpfiff.