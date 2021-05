3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock gegen FC Ingolstadt

Das Topspiel am 35. Spieltag der 3. Liga steigt am Dienstagabend um 19 Uhr im Ostseestadion. Der FC Hansa Rostock (2. Platz/65 Punkte) empfängt den FC Ingolstadt (3./63). Während die Hausherren auf einem direkten Aufstiegsrang liegen, rangiert der FCI dahinter auf dem Relegationsplatz. Daher hat die Begegnung eine große Bedeutung und es dürfte ordentlich zur Sache gehen. Der Sieger der Partie kann sich in eine gute Ausgangsposition für die restlichen drei Saisonspiele bringen.

