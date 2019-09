3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock gegen FSV Zwickau

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock befindet sich im Aufwärtstrend. Zuletzt blieb die Elf von Trainer Jens Härtel in drei Ligaspielen unbesiegt, darunter waren zwei Siege in Folge gegen den SC Preußen Münster (1:0) und in der Vorwoche bei Tabellenführer Eintracht Braunschweig (2:1). Am Sonntag (Anpfiff: 14 Uhr) wollen die Rostocker (11. Platz/11 Punkte) im Heimspiel gegen den FSV Zwickau (13./10) ihren Lauf fortsetzen.