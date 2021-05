3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock gegen FSV Zwickau

Vorletztes Heimspiel in dieser Saison und ein ganz wichtiges: Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock (2. Platz/66 Punkte) will am Sonnabend (14 Uhr) den nächsten Schritt in Richtung 2. Bundesliga machen. Die Elf von Trainer Jens Härtel erwartet den FSV Zwickau (13./44). Die Westsachsen wollen noch die letzten nötigen Punkte für den Klassenverbleib holen. Somit steckt in der Partie ordentlich Würze. Der SPORTBUZZER berichtet via Liveticker.