3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock vergibt gute Chancen - noch 0:0 gegen Halle

Pflichtspiel-Auftakt für den Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock (11. Platz/28 Punkte) am Freitagabend (19 Uhr). Die Ostseestädter erwarten unter Flutlicht den Halleschen FC (6./32) zum Ostduell. Gleich in der erste Pflichtpartie des neuen Jahres steht der FCH unter Zugzwang, will er noch ein Wörtchen um die Aufstiegsplätze mitreden wollen. Der SPORTBUZZER ist via Liveticker im Ostseestadion vor Ort.