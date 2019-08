3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock gegen Sonnenhof Großaspach

Blutleerer Auftritt in Unterhaching, Pokal-Aus gegen den VfB Stuttgart und Forderungen nach Transfers - der FC Hansa Rostock (13. Platz/4 Punkte) hat sportlich bewegte Tage hinter sich. Damit die Kogge in der 3. Liga nicht auf unruhige Gewässer zusteuert, muss am Sonnabend ein Erfolgserlebnis im Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach (4./4) her. Anpfiff im Ostseestadion ist um 14 Uhr.