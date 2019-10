3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock gegen SV Meppen

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock (13. Platz/13 Punkte) hat am Sonnabend (14 Uhr) den SV Meppen (9./14) zu Gast. Seit fünf Runden ist der FCH ungeschlagen und will die Serie im heimischen Ostseestadion fortsetzen. Mit einem Sieg könnten die Rostocker in der Tabelle an den Emsländern vorbeiziehen.