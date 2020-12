3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock gegen SV Meppen

Für Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock (5. Platz/23 Punkte) steigt am Sonntag (Anpfiff: 14 Uhr) das letzte Heimspiel in diesem Jahr. Die Koggenkicker erwarten den zuletzt gut aufspielenden SV Meppen (16./13). Die Gäste aus dem Emsland haben in den vergangenen drei Partien sieben Punkte geholt. Die Rostocker dürften gegen die Elf von Ex-Nationalspieler Torsten Frings gewarnt sein. Der SPORTBUZZER berichtet live vom Spiel mit einem Liveticker.

Anzeige