3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock gegen SV Wehen Wiesbaden

Englische Woche in der 3. Liga: Für den FC Hansa Rostock (1. Platz/61 Punkte) steht nach dem 1:0-Erfolg am vergangenen Freitag beim FC Bayern München II die nächste schwere Aufgabe an. Die Elf von Trainer Jens Härtel erwartet am Mittwochabend (Anpfiff: 19 Uhr) den SV Wehen Wiesbaden (5./51). Die Rostocker, die seit dem Sieg in München an der Tabellenspitze liegen, wollen ihren Platz an der Sonne verteidigen. Ob ihnen das gelingt, erfahrt ihr im Liveticker vom SPORTBUZZER.

