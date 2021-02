3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock gegen Waldhof Mannheim

Ohne Torjäger John Verhoek (gelb-rot-gesperrt) geht der FC Hansa Rostock (3. Platz/39 Punkte) in das Heimspiel am Sonnabend um 14 Uhr gegen den SV Waldhof Mannheim (9./33). Die Ostseestädter wollen die drei Punkte an der Küste behalten. Wie man die Mannheimer knackt, zeigten die Rostocker im Hinspiel, das sie mit 2:1 gewannen. Wie die Partie diesmal endet, erfahrt ihr im Liveticker vom SPORTBUZZER.

