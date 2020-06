3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock gegen Waldhof Mannheim

Es geht in den nächsten Wochen Schlag auf Schlag für Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock (10. Platz/42 Punkte). Nur drei Tage nach dem 2:2 beim FSV Zwickau empfängt die Elf von Trainer Jens Härtel am Dienstagabend um 20.30 Uhr den SV Waldhof Mannheim (4./44). Mit einem Erfolg könnten die Hausherren am Aufsteiger vorbeiziehen. Wie die Partie vor Geisterkulisse im Ostseestadion enden wird, erfahrt Ihr im Liveticker vom SPORTBUZZER.