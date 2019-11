3. Liga im Liveticker: Rhein an den Querbalken - noch 0:0 zwischen Hansa Rostock und Würzburg

So lange haben die Hansa-Spieler noch Vertrag:

Drei Niederlagen in Folge, das gab es unter Cheftrainer Jens Härtel beim Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock (10. Platz/22 Punkte) noch nie. Seit Anfang Januar coacht der 50-Jährige die Ostseestädter, die wieder in die Erfolgsspur zurückkehren wollen. Im Heimspiel am Sonnabend (14 Uhr) empfangen die Rostocker die Würzburger Kickers (15./20).