3. Liga im Liveticker: KFC Uerdingen gegen Hansa Rostock

Nach dem 1:0-Erfolg in der Vorwoche gegen die Würzburger Kickers will Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock (8. Platz/25 Punkte) die Erfolgsspur weiter halten. Am Sonnabend (14 Uhr) müssen die Mecklenburger dazu beim KFC Uerdingen (12./23) antreten. Gespielt wird in der Düsseldorfer Spiel Merkur-Arena, da die noch nicht drittligataugliche Grotenburg des KFC weiterhin umgerüstet wird.