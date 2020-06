3. Liga im Liveticker: MSV Duisburg gegen Hansa Rostock

Das Topspiel des 34. Spieltages in der 3. Liga steigt in der Schauinsland-Reisen-Arena. Der MSV Duisburg (3. Platz/56 Punkte) empfängt den zuletzt stark aufspielenden FC Hansa Rostock (5./54). Beide Teams sind noch dick im Aufstiegsrennen vertreten. Mit einem Erfolg konnten die Rostocker am MSV vorbeiziehen. Spannung ist in dieser Partie auf jeden Fall garantiert. Der SPORTBUZZER ist mit Liveticker dabei.