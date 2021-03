3. Liga im Liveticker: Türkgücü drückt zu Beginn - Hansa jetzt stabiler

Zum Abschluss des 28. Spieltages in der 3. Liga ist der FC Hansa Rostock (3. Platz/51 Punkte) am Montagabend (Anstoß: 19 Uhr) bei Aufsteiger Türkgücü München (8./40) gefordert. Im Grünwalder Stadion wollen die Rostocker die nächsten Zähler einfahren und sich weiter von den Konkurrenten in der Tabelle absetzen. Mit einem Erfolg könnte der FC Hansa wieder auf Rang zwei springen und den Vorsprung auf Platz vier auf neun Punkte ausbauen. Ob's gelingt, erfahrt ihr im Liveticker vom SPORTBUZZER.