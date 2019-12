3. Liga im Liveticker: Viktoria Köln gegen Hansa Rostock

Letzter Akt in 2019 für Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock (13. Platz/25 Punkte): Nach dem Negativtrend von zuletzt fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Partien wollen die Mecklenburger für einen versöhnlichen Jahresabschluss sorgen. Die Elf von Trainer muss dazu am Freitagabend (Anpfiff: 19 Uhr) beim Viktoria Köln (16./21) antreten. Der Aufsteiger steht noch schlechter da, hat die vergangenen elf Spiele nicht gewonnen.