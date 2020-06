3. Liga im Liveticker: Hägele zur Stelle - Würzburg führt gegen Hansa Rostock

Ein Spiel mit enormer Bedeutung steht für den FC Hansa Rostock (6. Platz/56 Punkte) am 36. Spieltag der 3. Liga an. Die Elf von Trainer Jens Härtel muss am Sonnabend (14 Uhr) beim Aufstiegsmitkonkurrenten FC Würzburger Kickers (3./60) antreten. Die Hausherren haben gute Aussichten auf den Sprung in die 2. Bundesliga. Wenn Hansa den Unterfranken die gute Ausgangsposition noch streitig machen will, müssen die Rostocker in Würzburg gewinnen. Der SPORTBUZZER berichtet von spannenden Begegnung mit einem Liveticker.