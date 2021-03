Hansa besiegt Uerdingen: Breier trifft – Kolke pariert Elfmeter

Nicht schön, aber effektiv: Der FC Hansa hat nach 24 Stunden den zweiten Tabellenplatz in der 3. Fußball-Liga zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel setzte sich am Dienstagabend in einem am Ende hochdramatischen Nachholspiel beim abstiegsgefährdeten KFC Uerdingen mit 1:0 (0:0) durch und überholte damit den FC Ingolstadt wieder. Held des Spiels war Torwart Markus Kolke, der in der Nachspielzeit einen Elfmeter parierte - sein erster für Hansa. Zuvor hatte Verteidiger Nico Neidhart für ein Handspiel auf der Torlinie die Rote Karte gesehen. Das Tor des Abends im Stadion am Lotter Kreuz erzielte Angreifer Pascal Breier in der 67. Minute. In der Tabelle trennen die Rostocker jetzt drei Punkte vom alten Rivalen Dynamo Dresden, der – ebenso wie Ingolstadt – ein Spiel weniger absolviert hat.

