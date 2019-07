3. Liga kompakt: MSV Duisburg schießt Großaspach ab - FCK und Hansa verpassen Siege

Der MSV Duisburg ist der erste Spitzenreiter der neuen Saison in der 3. Liga . Der Zweitliga-Absteiger gewann dank einer starken zweiten Halbzeit und eines gut aufgelegten Moritz Stoppelkamp 4:1 (1:1) gegen Sonnenhof Großaspach. Der ehemalige Bundesligaprofi vom SC Paderborn und Hannover 96 erzielte zwei Tore (54. und 56. Minute) und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Auftakt in die neue Spielzeit indes verpatzt. Die Pfälzer trennten sich am Samstag im Duell zweier ehemaliger Bundesligisten nur 1:1 (1:0) von der SpVgg Unterhaching. Florian Pick brachte die Roten Teufel zunächst in Führung (19.), ehe Hachings Lucas Hufnagel nach sehenswerter Vorarbeit von Luca Marseiler der Ausgleich (50.) gelang. Lediglich 20.147 Zuschauer kamen zur Partie im Fritz-Walter-Stadion, zum Auftakt der Vorsaison waren es trotz des vorherigen Zweitliga-Abstiegs noch 41.324 Fans gewesen.