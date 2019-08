Leihe fix: Rasmus Thellufsen heuert bei Hansa Rostock an

Platz 1: Rade Prica steht an der Spitze des Rankings: 2002 holte der FC Hansa den Stürmer für 2,2 Millionen Euro vom ehemaligen schwedeischen Erstligisten Helsingborgs IF. Er ist der teuerste Transfer der Rostocker Vereinsgeschichte. ©

Im Sommer 2016 rückte Thellufsen aus der U 19 von Aalborg BK zu den Profis auf. Seitdem kam er zu 47 Einsätzen (fünf Toren) für ABK in der ersten dänischen Liga, darunter zwei Spiele in der laufenden Saison. „Hansa Rostock ist für mich eine sehr gute Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte zu machen", glaubt der 22-Jährige und ergänzt: „Ich freue mich auf die Herausforderung, in einem neuen Land und vor allem bei einem so großen Klub mit seinen tollen Fans und seinem super Stadion spielen zu können und werde alles dafür geben, um mit diesem Verein erfolgreich zu sein."