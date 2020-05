Bericht: DFB legt konkreten Neustart-Plan für 3. Liga fest - So soll der Wiederbeginn laufen

Der Deutsche Fußball-Bund hat sich offenbar auf einen konkreten Neustart-Plan für die 3. Liga festgelegt. Wie die Bild am Mittwochabend berichtet, startet die dritthöchste deutsche Spielklasse am 30. Mai zurück in den Spielbetrieb. Dem Bericht zufolge soll der Verband die 20 Klubs darüber informiert haben. Diese müssen sich nun darum kümmern, Quarantäne-Hotels zu reservieren, um danach die Saison zu Ende bringen zu können.

Dem Blatt liege der neue Spielplan für die 3. Liga vor. Daraus gehe hervor, so die Bild weiter, dass folgende Begegnungen am 30. Mai um 14 Uhr steigen sollen: Waldhof Mannheim gegen KFC Uerdingen, Meppen gegen Würzburger Kickers, 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Kaiserslautern, Großaspach gegen Unterhaching, FC Ingolstadt gegen FC Bayern II, Braunschweig gegen Fortuna Köln und Zwickau gegen Hansa Rostock. Einen Tag später sollen dann die Partien zwischen Preußen Münster und dem Hallenschen FC (14 Uhr) sowie Carl-Zeiss Jena und den Chemnitzer FC (17 Uhr) ausgetragen werden.

Kein "professioneller Mannschaftssport" in Thüringen - Problem für Jena?

Doch das Heimspiel von Jena dürfte noch für Probleme sorgen. Denn: die Landesregierung in Thüringen untersagt "professionellen Mannschaftssport" bis einschließlich zum 5. Juni. Sollte Carl-Zeiss daher nicht im heimischen Stadion antreten dürfen, müsste der Verein kurzfristig eine Ausweich-Spielstätte außerhalb der Landesgrenzen finden. Jena-Boss Chris Förster hatte zuletzt sogar angedeutet, dass die Lösung "Göttingen oder Bayreuth" heißen könne. Der 48-Jährige weiter: "Dann müssen wir halt dahin umziehen, uns dort ein Hotel organisieren und werden hoffentlich von der dortigen Bevölkerung wohlwollend aufgenommen.“

Trotz der Problematik in Jena habe sich der DFB dem Medienbericht zufolge für diesen Plan zur Saison-Fortführung in der 3. Liga entschieden. Vom Verband gibt es dazu noch keine Stellungnahme. Fest steht, dass die Frauen-Bundesliga am 30. Mai - und damit einen Tag zuvor - ihre Saison fortsetzen wird. Das teilte der DFB am Mittwoch offiziell mit.

Magath über DFB: "Habe absolut null Verständnis"