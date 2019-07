Premiere: Trainingslager von Hansa Rostock in Barsinghausen

Rostock/Barsinghausen. Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock reist heute ins Trainingslager nach Barsinghausen. Vor den Toren der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover werden die Hanseaten bis Sonnabend trainieren und Testspiele bestreiten: Am Mittwoch spielt das Team von Trainer Jens Härtel gegen Rödinghausen (4. Liga), am Sonnabend gegen Bundesligist VfL Wolfsburg.

„Wir hatten einen Ort ohne lange Anreise gesucht“, erklärt der Chefcoach, der wie Hansa noch nicht in Barsinghausen zu Gast war.

Hansa-Zeugwart Andreas Thiem hatte die letzten Tage besonders viel zu tun. Nachdem sich die Rostocker entschieden hatten, in der Vorbereitung das Tierheim Laage mit einem Logo auf dem Trikotärmel zu unterstützen, musste Thiem die Shirts damit beflocken. Hansas Gepäck – 40 Bälle, 60 Stangen, Hürden, Freistoß-Dummys, jede Menge Trikots, Leibchen und Hosen und vieles mehr – füllt einen größeren Transporter. „Wir fahren am Dienstag voraus und richten die Kleiderkammer und den Physio-Raum ein, damit alles bereit ist, wenn das Team eintrifft“, erzählt Thiem. Das erste Training in Barsinghausen soll um 16 Uhr beginnen.