Spielplan von Hansa Rostock: Wiedersehen mit Ex-Coach Dotchev zum Auftakt

Einen Auftakt der besonderen Sorte wird der FC Hansa Rostock zum Start der neuen Drittliga-Saison erleben. Ex-FCH-Coach Pavel Dotchev am 20. Juli (14 Uhr) kehrt gleich am ersten Spieltag ins Ostseestadion zurück. Der 53-Jährige wird am ersten Spieltag mit seinem neuen Klub FC Viktoria Köln, den er seit wenigen Wochen trainiert, beim FC Hansa zu Gast sein. Das ergab am Mittwoch die Veröffentlichung des Spielplans 2019/20 für die 3. Liga durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Eröffnet wird die neue Spielzeit am 19. Juli um 19 Uhr mit der Begegnung der beiden Traditionsklubs 1860 München und Preußen Münster.