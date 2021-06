Terminhatz für Ziehls Havelser: Der Fahrplan für den Drittliga-Aufsteiger

Nach dem Trainingsauftakt der Havelser am Donnerstag bleibt Neu-Trainer Rüdiger Ziehl und seinem Team nicht viel Zeit. Denn die neue Drittligasaison beginnt bereits am Wochenende vom 23. bis zum 26. Juli. Die rund dreiwöchige Vorbereitung wird also knackig.

Anzeige

Das ist auch wichtig, in der 3. Liga warten auf die Havelser 38 Spieltage und namhafte Gegner wie 1860 München und Kaiserslautern. Wann genau der TSV auf die beiden Klubs mit Bundesliga-Erfahrung trifft und wann die Niedersachsen-Duelle mit Osnabrück, Meppen und Braunschweig stattfinden, will der DFB am Ende der Woche veröffentlichen.